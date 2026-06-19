Rasim Erdem yaptığı açıklamada;

"21 Haziran Pazar günü saat 18.30'da Kafkasspor Sanayi Sahası'nda, ÜÇEL Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilerimiz ile kıymetli babalarının katılacağı anlamlı bir dostluk maçına ev sahipliği yapacağız.

Etkinlik öncesinde öğrencilerimizi saat 18.00'de kulübümüzün otobüsü ile merkezden alarak sahaya getireceğiz. Amacımız sadece bir maç oynatmak değil, özel öğrencilerimizin bir günlüğüne de olsa kendilerini futbolcu gibi hissetmelerini sağlamak ve onlara unutulmaz bir gün yaşatmaktır.

Sporun birleştirici gücüne inanan bir kulüp olarak bu özel günde tüm ilçe halkımızı Sanayi Sahası'na bekliyoruz. Gelin hep birlikte özel öğrencilerimizin heyecanına ortak olalım ve onların mutluluğunu paylaşalım." ifadelerini kullandı