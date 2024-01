From the Earth to the Moon

IMDb: 8.6 | 1998 | Aksiyon, Dram, Tarih | 12 Bölüm | HBO

Oyuncular: Tom Hanks, Nick Searcy, Lane Smith, David Andrews, Daniel Hugh Kelly, Stephen Root…

Andrew Chaikin’in A Man on the Moon adlı kitabından esinlenerek hazırlanan From the Earth to the Moon, Apollo uzay projesini çeşitli açılardan ele alarak 1960’lardan 1970’lere kadar olan sürecini konu ediniyor.

Pride and Prejudice

IMDb: 8.9 | 1995 | Dram, Romantik | 6 Bölüm | BBC

Oyuncular: Colin Firth, Jennifer Ehle, Susannah Harker, Julia Sawalha, Crispin Bonham-Carter, Polly Maberly…

Defalarca kez film ve dizi uyarlaması yapılan Jane Austen’ın dünya klasikleri arasına girmiş, Türkçe’ye Aşk ve Gurur ismiyle çevrilmiş romanından uyarlama olan mini dizi, kalabalık bir ailenin neşe dolu kızı Elizabeth Bennet ve gurur abidesi Mr. Darcy arasındaki aşkı anlatıyor. Hikayenin bir de 2005 yılında Joe Wright yönetmenliğinde çekilmiş, baş rollerinde Keira Knightley ve Matthew Macfadyen’ın yer aldığı filmi de var.

Riget (The Kingdom)

IMDb: 8.3 | 1994-97 | Komedi, Dram, Fantastik | 2 Sezon 8 Bölüm

Oyuncular: Ernst-Hugo Järegård, Kirsten Rolffes, Ghita Nørby…

Senaryosu Lars von Trier, Niels Vørsel ve Tómas Gislason tarafından yazılan, Morten Arnfred ve Lars von Trier yönetmenliğinde çekilen mini dizi Riget, Danimarka’daki içinde ruhlar gezinen bir hastanede yaşanan korkutucu ve trajikomik olayları anlatıyor.

Yayınlandığında büyük bir etki yaratan Riget, başrol oyuncularından birinin ölümünün ardından yarım kalmış olsa bile konusu, kurgusu, mizah anlayışı ile bizce mutlaka izlenmesi gereken mini diziler arasında yer alıyor.

The Stand

IMDb: 7.2 | 1994 | Macera, Dram, Fantastik | 4 Bölüm

Oyuncular: Gary Sinise, Molly Ringwald, Ruby Dee, Jamey Sheridan…

Stephen King’in 1978 yılında yayımlanan aynı isimli romanından uyarlama olan The Stand, Kaliforniya’daki bir laboratuvarda aslında savaş için hazırlanmakta olan bir virüsün, dünyaya yayılmasıyla başlıyor. Kısa süre içerisinde dünya nüfusunun büyük bir bölümü virüsten etkilenerek hayatını kaybederken virüse karşı dirençli olan azınlık hayatta kalır.

Hayatta kalanların bir kısmı rüyalarında gördükleri iyiliği temsil eden Mother Abagail Freemantle tarafından çağrılırken bir kısmı da kötülüğü temsil eden Randall Flagg tarafından çağrılır. Böylelikle yeryüzünde kalan iyiler ve kötüler arasında büyük bir mücadele başlar. Roman, yeniden uyarlama mini dizisiyle 2020 yılında izleyiciyle buluşacak.

Prime Suspect

IMDb: 8.4 | 1991 |Suç, Dram, Gizem | 2 Bölüm

Oyuncular: Helen Mirren, John Benfield, Tom Bell, Jack Ellis, Craig Fairbrass…

Yayınlandığında oldukça geniş bir izleyici ve hayran kitlesine ulaşan Prime Suspect, bir kadın dedektifin erkek egemen ve cinsiyetçi bir ortamda seri cinayetleri araştırma ve çözmesi sürecini anlatıyor. Döneminin en iyi suç ve gizem hikayeleri arasında. İlginizi çekerse hikaye, 1992’de Prime Suspect 2; 1993’te Prime Suspect 3; 1996’da Prime Suspect 5: Errors of Judgement; 2003’te Prime Suspect 6: The Last Witness; 2006’da Prime Suspect: The Final Act ile 2’şer bölümlük mini dizilerle devam ediyor. 1995 yılında ise The Scent of Darkness, Inner Circles, The Lost Child adında 3 tane TV filmi çekiliyor.

House of Cards (UK)

IMDb: 8.4 | 1990 | Dram | 4 Bölüm

Oyuncular: Ian Richardson, Diane Fletcher, David Lyon, Susannah Harker, Miles Anderson…

Hayır yenisi değil, konumuz 1990 yapımı ve güncel diziye de ilham kaynağı olmuş House of Cards. Acımasız ve hırslı bir İngiliz politikacının, en tepeye çıkmak için elinden gelen her şeyi yaptığı hikaye, oldukça sürükleyici ve sarsıcı ilerliyor diyebiliriz.

The Civil War

IMDb: 9.0 | 1990 | Belgesel, Tarih, Savaş | 9 Bölüm

Oyuncular: David McCullough, Morgan Freeman, Sam Waterston, Julie Harris, Jeremy Irons, Jason Robards, Derek Jacobi, Garrison Keillor…

The Civil War, 1861-1865 yılları arasında gerçekleşen Amerikan İç Savaşı’nı kapsamlı bir şekilde araştırarak ele alan çok iyi bir belgesel mini dizi.

The Decalogue

IMDb: 9.0 | 1989 | Dram | 10 Bölüm

Oyuncular: Artur Barcis, Olgierd Lukaszewicz, Aleksander Bardini, Olaf Lubaszenko, Krystyna Janda…

Tanrı’nın toplumun düzenini sağlamak için Musa’ya gönderdiği 10 Emir, ünlü yönetmen Kieslowski tarafından The Decalogue adında 10 bölümden oluşan bir anlatıya dönüşüyor. Her bölümde farklı insan hikayeleri üzerinden bir emre odaklanan Kieslowski, modern insanın sorgulama ve eleştirilerini ortaya koyuyor.

Hikayelerin tamamı bir apartman bloğunda yaşayan insanları anlatıyor diyebiliriz. Her bölüm yaklaşık bir saat uzunluğunda birbirinden bağımsız konularda, farklı oyuncularla şekilleniyor.

Lonesome Dove

IMDb: 8.7 | 1989 | Macera, Dram, Western | 4 Bölüm

Oyuncular: Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Danny Glover…

Teksaslı yazar Larry McMurtry’nin 1985 yılında yayımlanan Pulitzer ödüllü romanından uyarlama olan Lonesome Dove, iki eski Texas Ranger’inin inek sürülerini Montana’ya götürmek için çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları anlatıyor. Aynı serinin 1993 yılında yayımlanan 2. kitabı Streets of Laredo; 1995 yılında yayımlanan 3. kitabı Dead Man’s Walk; 1997 yılında yayımlanan 4. kitabı Comanche Moon’un da mini dizileri çekilmiş.

Anne of Green Gables

IMDb: 8.5 | 1985 | Dram, Aile | 2 Bölüm

Oyuncular: Megan Follows, Colleen Dewhurst, Richard Farnsworth…

Kanadalı yazar Lucy Maud Montgomery’nin çok satan roman serisinden uyarlama olan Anne of Green Gables, cesur ve neşe dolu yetim bir kız çocuğu olan Anne’nın kaldığı yetimhanede bir yanlışlık yapılması sonucunda Cuthbert ailesine evlatlık verilmesiyle başlayan hikayesini anlatıyor. Kitabın, 2017 yılında Netflix tarafından yapılmış Anne with an E adlı güncel bir uyarlaması da mevcut. (3. sezonda)

The Winds of War

IMDb: 8.1 | 1983 | Dram, Romantik, Savaş | 7 Bölüm

Oyuncular: Robert Mitchum, Ali MacGraw, Jan-Michael Vincent…

Dan Curtis’in yapımcısı ve yönetmeni olduğu The Winds of War mini dizisi, Herman Wouk’un aynı isimli romanından uyarlama. Dizi, Amerika’nın II. Dünya Savaşı’na girme sürecini ele alıyor. II. Dünya Savaşı hikayelerine meraklı olanlar için iyi bir mini hikaye.

Shogun

IMDb: 8.1 | 1980 | Macera, Dram, Tarih | 5 Bölüm

Oyuncular: Richard Chamberlain, Toshirô Mifune, Furankî Sakai, Yôko Shimada…

James Clavell’in 1975 yılında yayımlanan aynı isimli romanından uyarlama olan, yönetmenliği Jerry London tarafından yapılan bol ödüllü mini dizi Shogun, 1600’lerde Japonya kıyılarında kaza geçiren İngiliz bir gezginin feodal Japonya’da mahsur kalışını, artık bir kısır döngüye giren kurtulma mücadelesi anlatıyor. Shogun, o günden bugüne hâlâ önemini koruyan bir yapım, izlemenizi tavsiye ederiz.

Berlin Alexanderplatz

IMDb: 8.6 | 1980 | Suç, Dram | 14 Bölüm

Oyuncular: Günter Lamprecht, Claus Holm, Hanna Schygulla…

Alfred Döblin’in aynı isimli romanından uyarlama olan, senaristi ve yönetmeni Rainer Werner Fassbinder’ın da başyapıtı kabul edilen Berlin Alexanderplatz, 1928 yılında Berlin’de hapishaneden yeni çıkmış bir adamın tekrar suçun içine çekildiği bir hikayeyi konu ediniyor.

Roots

IMDb: 8.3 | 1977 | Biyografi, Dram, Tarih | 8 Bölüm

Oyuncular: LeVar Burton, Robert Reed, John Amos, Lynda Day George, Olivia Cole…

Alex Haley’nin Roots: The Saga of an American Family adlı romanından uyarlanan Roots (Kökler), 1767 yılında köle tüccarları tarafından Afrika’dan kaçırılarak Amerika’da bir çiftlik sahibine satılan Kunta Kinte’nin hikayesini anlatıyor. Roots’un bir de 2016 yapımı 4 bölümden oluşan mini dizi uyarlaması mevcut.

Jesus of Nazareth

IMDb: 8.5 | 1977 | Biyografi, Dram, Tarih | 4 Bölüm

Oyuncular: Robert Powell, Olivia Hussey, Laurence Olivier…

Jesus of Nazareth mini dizisi, Hz. İsa’nın hayatını anlatıyor.

I, Claudius

IMDb: 8.7 | 1976 | Biyografi, Dram, Tarih | 13 Bölüm | BBC

Oyuncular: Derek Jacobi, John Hurt, Siân Phillips…

Robert Graves’ın 1934 yılında yayımlanan aynı isimli romanından uyarlama I, Claudius mini dizisi, Antik Roma İmparatoru Claudius’un hayatını anlatıyor. Yayınlandığı dönem büyük ses getiren dizi, İmparator Augustus dönemiyle başlayarak Claudius tahta geçişini ve 13 yıl süren hükümdarlığını çok etkileyici bir dille aktarıyor diyebiliriz. Antik Roma tarihine meraklı olanlar için oldukça önemli bir yapım.