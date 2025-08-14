Başkan Durmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"14 Ağustos 2001’de “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partimiz, bugün milletimizin güçlü desteğiyle 24. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Kurulduğumuz günden bu yana, İnegöl’ümüzden Türkiye’nin dört bir yanına uzanan hizmet yolculuğumuzda; milletimizin değerlerini merkeze alarak demokrasiyi, kalkınmayı ve kardeşliği güçlendiren adımlar attık. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar her alanda ilçemize ve ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, milletimizin güven ve desteğinin en somut göstergesi olmuştur.

24 yıldır İnegöl halkının güveni, duası ve gönülden desteğiyle büyüyen partimiz; liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; İnegöl’ümüzü daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

Kuruluşumuzun 24. yıl dönümünde, kurucu kadrolarımızdan bugüne kadar emek veren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; bu kutlu yolda ebediyete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı olarak, dün olduğu gibi bugün de, yarın da milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."