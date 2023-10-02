Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya Mütarekesi’nin 101. yılı etkinliklerinin tanıtımını Tarih Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Alkan ile birlikte yaptı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Mütarekesi’nin 101. yıl dönümü çerçevesinde hazırlanan etkinlik programını kamuoyuna tanıttı. MUDAŞ Sosyal Tesisi’nde basınla bir araya gelen Türkyılmaz, Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi’ni Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir etkinlikle kutlayacaklarını vurguladı. Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında bu yıl da önemli bir kutlamaya ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Etkinlikler 7 Ekim Cumartesi günü Taş Mektep Akademi’de Briç Turnuvası ile başlayacak. 8 Ekim Pazar günü Mütareke Meydanı’nda 20.30’da Sufle sahne alacak. 9 Ekim Pazartesi günü ise 19.30’da Mudanya İlçe Bando Konseri ile başlayacak etkinlikler, Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ve Mudanya Belediyesi Çok Sesli Korosu Konseri ile devam edecek. 10 Ekim Salı günü 20.30’da Zeynep Casalini sahne alacak. Mütareke’nin imzalandığı gün 11 Ekim Çarşamba, 10.30’da resmi tören kutlamalarını gerçekleştireceğiz, Mudanya Bandomuzun konserinin ardından Tarih Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Alkan ve eski bakan Altan Öymen ‘100. Yılında Lozan ve Cumhuriyet’ isimli bir söyleşi gerçekleştirecek. Mudanya Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu konserimizin ardından Barış Yolu Ödülümüzü Filenin Sultanlarına takdim edeceğiz. Mütareke etkinliklerimiz, Kardeş Türküler konseriyle son bulacak. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü anacak, cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da hep birlikte ‘Cumhuriyet, çok yaşa’ diyeceğiz” dedi.

2023 Barış Yolu Ödülü Filenin Sultanları’na verilecek

Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü’nün, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünya çapında kazandığı başarı ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu çizdiği çağdaş Türkiye’yi temsil eden Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’na verileceğini açıklayan Tarih Vakfı Kurucusu ve Barış Yolu Ödülü Jüri üyesi Prof. Dr. Mehmet Alkan ise “Henüz Milletler Ligi tamamlanmışken onun verdiği coşkuyla biz bu ödülü Kadın Voleybol Takımına vermeyi kararlaştırdık. Cumhuriyetin ve Lozan Anlaşmasının 100. yılında en büyük kazanımlarından biri de kadın haklarıdır. Bunun simgesi olarak Voleybol Takımımızı onurlandırmayı istedik. Aynı gün, Mudanya Mütarekesi’nin ve Lozan Barış Antlaşmasının kahramanı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü’ye de ‘Şükran Ödülü’ verilmesini de kararlaştırdık. Cumhuriyetin getirdiği çok önemli değerler var. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Cumhuriyet çok kıymetli, fakat Cumhuriyeti yaşamaya ve yaşatmaya da yükümlüyüz. Cumhuriyeti yaşatmak ve yaşamak istiyorsak daha fazla demokrasi gerekiyor. Hepimizin payına düşen daha fazla demokrasi talep etmek. Bu aynı zamanda kadın, genç, emekçi hakkı demek” ifadelerini kullandı.