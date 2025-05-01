Sloganlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kuvayi Milliye Meydanına ulaşan yürüyüş korteji burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra tertip komitesinin açıklamasının okunmasıyla devam etti. Kutlamalar çalışanların çektiği halaylarla son buldu.
1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Balıkesir’de faaliyet gösteren işçi ve memur sendikalarının bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcileri, sendika başkanları, sendika üyelerinin yanı sıra odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaynak: İHA