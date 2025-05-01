Sloganlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kuvayi Milliye Meydanına ulaşan yürüyüş korteji burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra tertip komitesinin açıklamasının okunmasıyla devam etti. Kutlamalar çalışanların çektiği halaylarla son buldu.

1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Balıkesir’de faaliyet gösteren işçi ve memur sendikalarının bağlı bulunduğu konfederasyonların temsilcileri, sendika başkanları, sendika üyelerinin yanı sıra odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.