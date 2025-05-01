DMM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iddianın gerçek dışı ve manipülasyon içerikli olduğunu belirtti. Açıklamada, İstanbul’daki İtalya Başkonsolosluğu’nun vize sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle bazı randevuların tedbir amaçlı iptal edildiği, bu durumun siyasi bir gerekçeye dayanmadığı ifade edildi.

Yetkililer, randevu iptallerinin Erdoğan’ın İtalya ziyaretiyle herhangi bir bağlantısı olmadığını vurgulayarak kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini duyurdu.