2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayağı, Sakarya’da ‘Mukavemet’ adı verilen orman etabıyla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayağı Mukavemet’ adı verilen orman etabıyla başladı. Kömürlük Mahallesi mevkiinde kurulan parkurda 18 araç ve 36 yarışmacı şampiyonanın bu etabında mücadele veriyor. Her etapta tek tur atan yarışmacılar 4 turun sonunda etabı bitirecek. Toplam 10 kilometre uzunluğunda olan parkurda mukavemetlerini ölçen yarışmacılar yarınki seyirci etabına katılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği Başkanı Bilal Bakan, “Otomobil Sporları Federasyonu’nun her yıl düzenlemiş olduğu Türkiye Şampiyonası’nın bu yıl inşallah dördüncü ayağını Sakarya’da gerçekleştiriyoruz. Sakarya’mıza bu organizasyonu bu yılla birlikte 7’nci sefer yapmış oluyoruz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Organizasyonumuz 3 gün devam ediyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yarışlar devam edecek. Teknik kontrol idari kontrol ve antrenman turlarıyla tamamlanıyor. Bugün Cumartesi günü mukavemet etabı dediğimiz orman etabında şu anda yarışmacılarımız yarışıyor. Pazar günü de gösteri etabı seyir etabımızla inşallah günü tamamlayacağız. Türkiye’mizin değişik illerinden Yaklaşık 18 araç, 36 yarışmacının katıldığı bir organizasyondayız. Bugünkü etabımız bizim mukavemet etabımız dört etaptan oluşuyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda. Yarışmacılarımız her etabı tek tur atarak çıkartıyorlar. 10 kilometrelik etabımızda yaklaşık 17 kapıdan oluşuyor. Yarışmacılarımız bu kapıları değmeden tamamlamaya çalışıyorlar. İnşallah yarına arabalarımız sağ salim ulaştırmış olup yarınki etabımızda da yarışma şansları bulurlar” dedi.