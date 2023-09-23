Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sürücüler, Seymen Altgeçidi üzerindeki demir borulardan yola yansıyan güneş ışınlarının gözlerin aldığını belirtti. Görüşlerinin bozulduğunu söyleyen vatandaşlar, bölgede bu sebeple sık sık kaza yaşandığını ifade etti.

Başiskele ve Gölcük ilçelerini birbirine bağlayan D-130 karayolu üzerindeki Seymen altgeçidi, mimarisi sebebiyle sürücüleri zorluyor. Özellikle güneşin tepede olduğu vakit diliminde, geçidin üstünde bulunan silindir şeklindeki demir bloklardan yola düşen ışınlar anlık değişim sebebiyle sürücüleri şaşkına çeviriyor. Özellikle yoldan ilk kez geçenler, anlık görme kaybı yaşadıklarını belirtiyor.

“Işık yansımasının battıçıktıya inmemesi gerekiyor”

Çoğu zaman Seymen altgeçidini kullandığını ifade eden Yılmaz Yıldız, "İşe gidiş gelişlerde battıçıktıyı kullanmak zorunda kalıyorum. Günün belli zamanlarında ışık yansımaları oluyor, bu da sürücülerin gözlerini alıyor rahatsız ediyor ve kazalara sebebiyet veriyor. Boşlukların araları kapatılması lazım, ışık yansımasının battıçıktıya inmemesi gerekiyor. Güneş batıya, yani Gölcük tarafına döndüğü zaman güneş yansımaları daha çok oluyor" dedi.

"Bu yansımalar sürücülerin gözlerini alıyor, bu da kazaya sebebiyet veriyor"

Kader Şimşek ise, "Köprü üzerinde bulunan boru hatlarından yansımalar oluyor. Bu yansımalar sürücülerin gözlerini alıyor, bu da kazaya sebebiyet veriyor" diye konuştu. İzmit’ten Gölcük istikametine giderken hem girişte hem çıkışta ışığın sürücülerin gözlerini aldığını anlatan Şimşek, "Bu şekilde epey kaza meydana geldi, özellikle sürüş tecrübesi az olan kişiler olduğunda tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.