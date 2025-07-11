Sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Sarı, Türkiye birincisi oldu.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, arkasında sistemli bir eğitim anlayışı ve disiplinli bir çalışma sürecinin yer aldığını ifade etti. Öğrencinin bireysel gayreti, okulda sunulan destekleyici ortam ve rehberlik temelli yaklaşımın bu sonucu getirdiğini belirten Okur, öğrenciye, ailesine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okur, İhlas Koleji’nde akademik başarının yalnızca sınav performansına indirgenmediğini, öğrencilerin ahlaki değerlerle yetişmesinin ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarının da en az akademik başarı kadar önemsendiğini dile getirdi.

İhlas Koleji’nin 30. yılını geride bıraktığını hatırlatan Okur, bu uzun soluklu süreçte elde edilen başarıların deneyimle şekillendiğini söyleyerek, yakında açıklanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarından da umutlu olduklarını ifade etti.