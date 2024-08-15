Dünya çapında giderek artan diyabetin göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF)'nun 2045 yılında yaklaşık 783 milyon kişinin diyabet hastası olacağını öngördüğünü, bunun da her 8 yetişkinden 1'inin diyabetten muzdarip olacağı anlamını taşıdığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Kontrol altına alınmayan diyabetin başka birçok kronik sorun yarattığı biliniyor.

Göz sağlığının da diyabetten etkilendiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, diyabetin birçok göz hastalığına neden olabildiğini belirterek, "Ancak bunların arasında retinada meydana gelen bir hasar sonucu oluşan diyabetik retinopati ciddi sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Maalesef ki bu hastalık görme kaybına yol açan nedenlerin başında geliyor. Hızla artan diyabet sorunu, diyabetik retinopati rahatsızlığına sahip hasta sayısını da artırıyor. Diyabetin multisistem hasarlara zemin hazırlayan önemli bir hastalık olduğu ve vücuttaki pek çok fonksiyona zarar verebileceği unutulmamalı. Hastaların bilinçli yaşam alışkanlıkları oluşturmaları hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Hastalığın sinsi ilerlediği için düzenli kontrolün şart olduğunu vurgulayan Op. Dr. Uslu, diyabete bağılı komplikasyonların hastalık iyice ilerleyene kadar neredeyse hiç belirti göstermediğini veya hastanın dikkatini çekmeyecek minimal şikayetlere sebep olduğunu söyledi. Op. Dr. Uslu, “Dolayısıyla diyabetik hastaların dahili, endokrin ve göz takiplerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Buradaki kritik amaç retinopati gelişmeden veya hastalığı erken fazlarda yakalamak ve süreci bütüncül olarak yönetmektir” dedi.