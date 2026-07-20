İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, merkezde günlük yaklaşık 600 ton buğday alındığını açıkladı.

Hububat alımlarının 15 gündür sürdüğünü belirten Çelik, sürecin yaklaşık 20 gün daha devam etmesinin beklendiğini söyledi. Üreticilerin hasat ettikleri ürünleri Kulaca’daki alım merkezine teslim etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çelik, alımların belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

2026 yılı TMO hububat alım fiyatlarına göre ikinci grup makarnalık buğdayın ton fiyatı 16 bin 500 TL, ekmeklik buğdayın ton fiyatı 16 bin 500 TL, arpanın ton fiyatı ise 12 bin 750 TL olarak uygulanıyor.

Üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 TL ödeme yapılacak. Ülke ortalama verimi dikkate alındığında ton başına toplam destek ödemesi 3 bin 14 TL’ye karşılık geliyor.

Desteklerle birlikte üreticilerin eline makarnalık ve ekmeklik buğdayda ton başına toplam 19 bin 514 TL, arpada ise 15 bin 764 TL geçecek.

TMO’nun hububat satışları ise 1 Ekim itibarıyla başlayacak. İkinci grup makarnalık ve ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına 18 bin 500 TL, ikinci grup arpanın satış fiyatı da 14 bin TL olarak belirlendi.