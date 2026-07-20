Asgari ücretin hesaplanma sisteminde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Gündemdeki modeller arasında, sektörlerin üretim giderleri ile bölgeler arasındaki ekonomik koşul ve yaşam maliyeti farklılıklarını esas alan sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması yer alıyor.

Çalışmalar kapsamında iş gücü piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli alternatifler değerlendirilirken, ücret politikasının ekonomik şartlara göre yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Takvim’in haberine göre yeni sistemde, çalışanların alım gücünün korunması ile işverenlerin rekabet gücünün desteklenmesi arasında bir denge oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda üretim maliyetlerinin yüksek olduğu sektörlerde ve yaşam giderlerinin bölgelere göre değişiklik gösterdiği yerlerde farklı ücret seviyelerinin uygulanması seçeneği üzerinde duruluyor.

Muhtemel düzenleme hayata geçirilmeden önce işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerine başvurulması bekleniyor. Yeni modelle çalışanların herhangi bir hak kaybına uğramaması, işletmelerin ise üretim faaliyetlerini sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmesi amaçlanıyor.

Hazırlık sürecinde yalnızca Türkiye'deki ekonomik göstergeler değil, farklı ülkelerde uygulanan ücret sistemleri de analiz ediliyor. Ekonomi yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmelerinin ardından nihai kararını verecek.

Yetkililer, şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtirken, yürütülen çalışmaların üretim, istihdam ve çalışan refahı arasında sürdürülebilir denge sağlayacak en uygun modeli belirlemeye yönelik olduğunu vurguluyor.