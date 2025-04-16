Bebek, hamileliğin 22. haftasında karnınızı o kadar çok ve hızlı büyütüyor olabilir ki, belli bir iz bırakmaya başlayabilir. Hatta göbek deliğinizin dışarı çıktığını keşfedebilirsiniz! Tüm bu yan etkileri sevmeseniz de muhtemelen hamile karnınızın bazı profesyonel fotoğraflarını çekmek isteyeceksiniz. Annelik portreleri için 22.hafta iyi bir zamandır. Bunun için hamileliğin üçüncü dönemini bekliyor olabilirsiniz ama erken doğum ihtimalinden dolayı fazla ertelememelisiniz.

22 Haftalık Bebek Boyutu

Bebek, hamileliğin 22.haftasında bir Hindistan cevizi kadar büyüktür. Yaklaşık 28 cm uzunluğunda ve yaklaşık 430 gram ağırlığında.

22 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

22 haftalık gebelik beş aya denk gelmektedir. Artık bu haftanın sonlanması ile resmen beş aylık hamile olacaksın.

22 Haftalık Gebelik Belirtileri

En sık görülen 22 haftalık hamilelik semptomları, bebeğinizin vücudunuzda çok fazla alan kapladığı gerçeğiyle ilgilidir. 22 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Deri çatlakları: Bu izler, cildiniz çok hızlı ya da çok gerildiğinde, aslında yüzeyin altında yırtılacak şekilde ortaya çıkar. Asıl hoş olmayan şey, çatlama izlerinin hiçbir zaman tamamen kaybolmamasıdır. Ancak doğumdan sonra renklerinin kaybolacaktır, bu nedenle çok daha az fark edilecekler.

Dışarı çıkan göbek deliği: Göbek deliğiniz basitçe anlatmak gerekirse ters döndü ve dışarı çıktı. Bu karnınızın büyümesinin bir diğer yan etkisi. Garip hissettirdiğinin farkındayız ama korkmayın göbek deliğiniz eski hâline dönecek, söz!

Artan cinsel istek: Bazı anneler 22.haftada libidolarının arttığını söylemektedir. Bu hormonlarınızın tavan yapmasından kaynaklanıyor. (Umarız tadını çıkarıyorsunuzdur!)

Artan vajinal akıntı: Hoş değil biliyoruz ancak endişelenmeyin. Bu sadece vajinanızda artan kan akışının sonucu. Bu durum bazı annelerde cinsel arzunun kaybolmasına neden olabilir ama biz yine de moda girmenizi tavsiye ederiz. Partnerinizin daha fazla kayganlıktan şikayetçi olacağını hiç sanmıyoruz.

Şişkin eller ve ayaklar: Vücudunuzdaki sıvı miktarında bir artış var. Bu yüzden hafif şişlik tamamen normaldir ve bebek doğar doğmaz bitecektir. Öte yandan, şiddetli veya ani şişlik normal değildir. Preeklampsi denilen tehlikeli bir gebelik komplikasyonunun belirtisi olabilir, bu nedenle ani bir şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuza söyleyin.

Sırt ağrıları: Bebeğinizden gelen ekstra baskı ve ekstra ağırlık taşımanız nedeniyle sırtınız ağrıyor. Bir ısıtma yastığı, doğum öncesi masaj ve / veya vücut yastığıyla yatmak ağrıyı hafifletebilir.

Tüylenme: Eğer bu saçlarınızın çıkmasını hızlandırıyorsa oldukça güzel bir semptom ancak bazen vücudun diğer noktalarında da meydana gelebiliyor.

Nefes almakta zorluk çekmek: Bebeğiniz akciğerlerinizi sıkıştırmaya devam ediyor ve nefes almanızı zorlaştırıyor. Egzersizleri çok abartmamaya dikkat edin ve ne zaman yorulmuş hissederseniz, istirahat edin.

22 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

22 haftalık gebelik sırasında hamile karnı, pelvik kemikten rahminizin tepesine kadar yaklaşık 20 ila 24 santimetre ölçülür. Buna “fundal yükseklik” denir. Eğer ikizlere gebe iseniz hiç buna takılmayın. İkiz gebelik konusunda böyle bir ölçü bulunmamaktadır.

22 haftalık hamilelikte, kilo almak aklınızda olan şeylerden biridir. Doktorunuz muhtemelen vücut ağırlığınıza bağlı olarak sabit kilo artışına (haftada yarım kilo veya biraz daha fazla veya daha az) bağlı kalmanızı söylüyor. Bunu yapmak için, birçok uzman günde yaklaşık 300 ekstra kalori almanızı önerir. “Kalori sayma veya herhangi bir şeyi takıntı yapma”- akılda tutulması gereken iyi bir rehber.

300 ekstra kalori, tam olarak üç öğün ve bir veya iki küçük atıştırmalık yemek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Aslında, düzeninizi değiştirmeyi ve gün boyunca beş veya altı küçük öğün yemek yemeyi düşünmelisiniz. Bu şekilde, çok yönlü bir diyete bağlı kalmak daha kolay olabilir. Ayrıca, daha küçük öğünler ve daha düzenli olarak yemek yiyerek, 22 haftalık hamile karnınızdaki enerjide düşme veya mide ekşimesi, hazımsızlık ve diğer sorunları yaşama şansınızı azaltabilirsiniz.

22 Haftalık Gebelik Görüntüsü

22 haftalık hamilelik sırasında bebeğin gözleri ve dudakları daha da gelişti, yeni doğmuş gibi görünüyor. Bebek döngülerle uyuyor- günde yaklaşık 12 ila 14 saat (ipucu: muhtemelen tekme hissetmediğiniz zamanlar!).

Hamilelik ortası ultrasonunuza henüz girmediyseniz, bu hafta girmeniz gerekiyor! Bu 18 ila 22 haftalık hamilelik ultrasonu size bebeğin ana organlarına ve diğer vücut kısımlarına bir bakış sunar.

Gebeliğin 22. Haftasında Yapılacaklar

22 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Bir doğum fotoğrafçısı belirleyin

Karar zamanı: kreş mi, bakıcı mı?

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