Mükemmel bebek ismini buldunuz mu? Ebeveynler ya ismi hızlı ve kolayca kararlaştırır ya da doğuma kadar kararsız kalıp sürekli sıkıntı çekerler. Seçtiğiniz isim ne olursa olsun, küçük neşe kaynağınızı tanıdıkça onun daha da mükemmel olduğunu düşüneceksiniz. Tabii ki, pusetler ve buna benzer eşyaları seçmek zor olabilir, ancak hamileliğin 21.haftasında fazla strese girmeyin. Bize güvenin, bebek seçtiğiniz eşyaların birbiriyle uyumunu umursamayacak!

21 Haftalık Bebek Boyutu

Bebek, hamileliğin 21.haftasında bir hindiba kadar büyüktür. Yaklaşık 26,5 cm uzunluğunda ve yaklaşık 360 gram ağırlığındadır. Bebeğiniz artık oldukça büyüdü ve hareketlerini muhtemelen daha fazla hissetmeye başladınız.

21 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

21 haftalık gebelik dört ay ve üç haftaya denk gelmektedir. Beşinci ayın yarısından fazlasını tamamladığına göre, hamileliğin büyük bir bölümünü tamamladın!

21 Haftalık Gebelik Belirtileri

Sık görülen 21 haftalık hamilelik semptomları, üçüncü aşamada sizi nelerin beklediğine dair bir bilgilendirme gibidir. 21 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Mide ekşimesi ve / veya hazımsızlık: Baharatlı, yağlı yiyeceklerden ve diğer tetikleyicilerden kaçının. Rahatsızlığınızın kaynağını bilmiyorsanız, bir yemek günlüğü tutmak, bunu çözmenize yardımcı olabilir.

Braxton Hicks kasılmaları: Rahminiz bazen doğum için pratik yaparken kasılmalar hissedebilirsiniz. Bu, pozisyon değiştirdiğinizde kasılmalar ortadan kalktığı sürece tamamen normaldir. Doktorunuza, durmayan herhangi bir ağrı veya kasılma hakkında bilgi verin.

Göğüs akıntıları: Süt kanallarınız bu üç aylık dönemin sonunda tamamen gelişecektir. (Erken doğum ihtimali için)

Kuru ve kaşıntılı cilt: Cildiniz büyüyen karnınız üzerinde geriliyor ve gün geçtikçe daha fazla tahriş oluyor. Cildinizin nemli kalmasına ve daha az kaşınmasına yardımcı olmak için hamilelikte güvenli bir vücut yağı veya losyon kullanın. Ayrıca, kızarıklık hissederseniz, derhal doktorunuza bildirin, çünkü bu PUPPP olarak adlandırılan sinir bozucu bir hamilelik durumunun bir işareti olabilir.

Deri çatlakları: Bebeğiniz büyüdükçe cildiniz incelir ve cildinizin yüzeyinin altında küçük yırtılmalara neden olur. Çatlak izleri bazı kadınlar için sadece aile genleri veya ani kilo alımı nedeniyle daha yaygındır. İkizlere 21 hafta hamile olan kadınlarda daha sık görülür. Çatlak izlerinden kurtulmanın bir yolu yoktur, ancak doğumdan sonra azalmaları gerekir.

21 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

21 haftalık gebelik sırasında 5 ila 7 kilo almış olmalısınız. Eğer ikizlere hamile iseniz bu miktar 10 kiloya kadar çıkabilmektedir. Bu hafta aynaya bakıp “Bu da kim?” diye düşünebilirsiniz.

Yeni kıvrımlarınız, kendinizi ve kendinden emin hissetmenize neden olabilir. Fakat ekstra kilo sizi şişmanlamış gibi de hissettirebilir. Hamilesiniz! Kendinize bunu hatırlatın, bu kiloyu almanız gerekiyordu! Bebeğiniz ve kendiniz için.

Aslında, hamilelik sırasında kazandığınız ağırlık bebek için bir hava yastığı görevi görmekten ziyade, çok önemli amaçlara hizmet eder. Hamileliğiniz boyunca yaklaşık 14 kilo almış olmalısınız. Gebelikte kilo alımı dağılımı aşağıdaki gibidir:

Bebek: 3,5 kilogram

Plasenta: 680 gram

Rahim: 910 gram

Amniyotik sıvı: 910 gram

Yağlar, protein ve diğer besin maddeleri: 3,17 kilogram

Göğüs dokusu: 910 gram

Artan sıvı hacmi: 1,81 kilogram

Artan kan hacmi: 1,81 kilogram

Gördünüz mü? Bütün bu kilolar çok iyi şeyler yapıyor, bebeği canlı ve sağlıklı tutuyor. Doğumdan sonra onu beslemek için besin biriktiriyor.

Vücudunuz hakkında biraz kötü hissettiğiniz zaman, yaptığı inanılmaz şeyleri bir düşünün! Şimdi, 21.haftada, bebeğin hareketleri belirgindir ve refleksleri vardır! Avucunuzu karnınıza nazikçe bastırırsanız, biraz geriye çekildiğini hissedebilirsiniz.

21 Haftalık Gebelik Görüntüsü

21 haftalık gebelik esnasında fetüsünüzde neler olup bittiğini merak ediyor musunuz? Bebeğin sindirim sistemi dış dünyaya hazır olduğundan, ilk kirli bebek bezinde bulacağınız zift gibi siyah madde olan mekonyum üretiyor.

Bahse girerim henüz gelecekteki torunlar hakkında düşünmediniz ancak üreme sistemi de gelişiyor. Eğer bebek kızsa rahminde bir ömür boyu yetecek yumurta var. Bir oğlan mı? Testisleri hâlâ karnında duruyor, ancak skrotum gelişmesi bittiğinde önümüzdeki haftalarda düşecek.

21 haftalık hamilelik sırasında girdiğiniz ultrason sizi şaşırtacak! Sadece ekranda bebeği görmekle kalmayacak, aynı zamanda beyin yarım küreleri ve kalbin odaları gibi harika detayları da görebileceksiniz. Teknisyeninize bebeğin cinsiyetini bilmek isteyip istemediğinizi bildirin.

Erkek mi yoksa kız mı olduğunu öğrenmek oldukça heyecan verici bir an! Ama eğer isterseniz bu anı daha sonraya saklayabilirsiniz. Bazı anne baba adayları, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için doğumu bekler. Ya da teknisyenden bebeğin cinsiyeti yazmasını ve bir zarfa koyup eve götürmeyi isteyebilirsiniz. Ardından, aileniz ve arkadaşlarınızla çevrelenmişken sürpriz bir cinsiyet partisi planlayabilirsiniz. Çok eğlenceli!

Resimlerden çok sayıda çıktı isteyin çünkü eğer hamileliğiniz kolay geçecekse bu alacağınız son tıbbi ultrason olabilir. Şimdi bu tatlı şeyin fotoğraflarını herkese gösterin! Ayrıca isim için beyin fırtınası yapmaya devam edin!

Gebeliğin 21. Haftasında Yapılacaklar

21 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Glikoz testi için gerekli randevuları al

Bebeğin için bir doğum öncesi hediye partisi planla

İsim listeni daraltmaya başla