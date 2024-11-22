TFF 3. Lig'in 12'nci haftasında Bursaspor'u konuk edecek 23 Elazığ FK'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

23 Elazığ FK, Bursaspor maçına çıkmama ihtimalleri olduğunu duyurdu. 23 Elazığ FK'dan yapılan açıklamada, "ürk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız" denildi.

TFF 3. Lig'de geride kalan 11 haftada Bursaspor 29 puanla zirvede yer aldı. 23 Elazığ FK ise 13 puan toplama başarısı gösterdi.