Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak yükseldiği 1. Lig’de yeni sezonun ilk karşılaşmasına çıktı. Bursaspor’a galibiyeti getiren golleri Iheanacho ile Lincoln kaydetti.

28. dakikada yeşil-beyazlılar skor üstünlüğünü ele geçirdi. Savunma arkasına gönderilen pası iyi takip eden İhenachu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR kontrolünün ardından hakem Yiğit Aslan golü geçerli saydı ve Bursaspor 1-0 öne geçti.

45. dakikada Bursaspor ikinci golü buldu. Sol kanatta topu alan Boutrah ceza sahasına pasını çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Lincoln, gelen topu filelere göndererek farkı ikiye yükseltti.

Maç 2-0 sona erdi.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Hüseyin Maldar, Amine Boutrah, Kelechi Iheanacho.

Sezona galibiyetle başlayarak hanesine 3 puan yazdıran Bursaspor, ligin 2. haftasında Cumartesi günü saat 21.30’da sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.