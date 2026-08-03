Olay, saat 00.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olan Ekram Hassan Adam Khalil, yaşadığı apartmanın 4. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler yardım için olay yerine gelen F.S.'nin ağabeyi B.S.'yi darbetti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevrede uzun süre inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hamile kadın pencereden sarkarak kurtulmaya çalışmış

Komşuların ifadelerine göre evden yükselen kavga sesleri üzerine 8 aylık hamile Ekram Hassan Adam Khalil pencereden sarkarak tutunmaya çalıştı ancak dengesini kaybederek düştü. Görgü tanığı komşu N.G., emniyette verdiği ifadede kavga seslerini duymalarının ardından pencereye çıktığını, hamile kadını pencereye tutunmuş halde aşağı sarkarken gördüğünü, kendisine "Ne olur bırakma kendini" diye seslendiğini ancak kadının düştüğünü ve ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını söyledi. N.G., kadının düştüğü sırada pencerede başka kimseyi görmediğini de ifade etti.

Küçük kızını evin terasından aşağı sarkıttığı iddiası

Bir başka komşu ise emniyette verdiği ifadede baba F.S.'nin küçük kızını terastan aşağı doğru sallandırdığını gördüğünü anlattı.

Aynı sokakta oturan başka bir komşu da kavga seslerini duyunca dışarı çıktıklarını, F.S.'nin çocuğunu terastan aşağı sarkıttığını görünce yardım etmek amacıyla daireye çıktıklarını belirtti. Camlı pimapen kapının kilitli olması nedeniyle içeri girebilmek için camı yumruklayarak kırdığını, bu sırada elinin kesildiğini ifade eden komşu, iç kapının da kilitli olması nedeniyle eve giremediklerini, içeride kimseyi göremeyince tekrar aşağı inerek 112'ye haber verdiklerini söyledi.

Tiner bağımlılığı nedeniyle tartıştıklarını söyledi

Olay sonrası gözaltına alınan ve tiner bağımlısı olduğu belirtilen F.S., emniyetteki ilk ifadesinde eşiyle Sudan'da tanıştıklarını, yaklaşık 5 yıldır evli olduklarını ve 3 yaşında bir kız çocuklarının bulunduğunu anlattı. Kendisinin tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirten F.S., olay gecesi de aynı nedenle tartışma yaşandığını, daha sonra eşinin yatak odasının penceresine çıkarak aşağı atladığını, kendisinin ise komşulara ambulans ve polis çağırmaları için bağırdığını öne sürdü.

Savcılık ve Adli Tıp Kurumu incelemelerinde genç kadının vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi. Ayrıca hayatını kaybeden Ekram Hassan Adam Khalil'in daha önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle ŞÖNİM'e başvurduğu, bir süre konukevinde kaldıktan sonra kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.

Komşular yaşananları anlattı

Olay sırasında evde olduğunu ve sesleri duyunca dışarı çıktığını belirten Hasan Kaçan, "Dış kapıyı biz kırarak açtık, iç kapıyı ise polis ekipleri kırdı. Kapıyı kırmaya çalışırken kardeşimin kolu kesildi. Kadın, çocuğa zarar gelmesin diye onu odaya kilitlemiş. Daha önce de bu kişi araçların önünü kestiği için yakalanmış ancak serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra tekrar buraya geldi. Çocuğu balkondan sarkıttığını söylediler. Biz de hemen koştuk. Komşuların zillerine bastık ama korkudan kapıyı açan olmadı. Daha sonra bir komşu 'Kadını attı' diye bağırınca yukarı çıktık. Kapıyı kırmaya çalışırken kardeşimin kolu yaralandı. Ambulansları yönlendirdik, kadını aramaya başladık. İlk başta yaşadığı söylendi ancak daha sonra hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.

F.S.'nin uzun süredir uyuşturucu kullandığını öne süren Hasan Kaçan, "Yaklaşık iki yıldır uyuşturucu kullanıyordu. Sürekli ağabeyine tedavi ettirmesi gerektiğini söylüyorduk ama bizi dikkate almadılar. Olaydan sonra kaçmaya çalıştı. Çatılara çıktı. Mahalledeki gençler yakalayarak polise teslim etti. Yakalanmamak için elindeki sopayla çevresindekilere saldırmış. Karanlık olduğu için kadının düştüğü yeri bulmakta zorlandık. İlk ulaşanlar nefes aldığını söylemişti. Çok üzüldük, yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Gülizar Kaçan ise olay anında parkta olduklarını belirterek, "Parkta oturuyorduk. Bir anda apartmanda hareketlilik başladı. Kapıları kilitlediğini söylediler. Çocuğu balkondan sarkıttığı yönünde bağırışlar duyduk. Biz de koşarak geldik. Daha sonra komşular 'Kadını attı' diye bağırdı. Çocuklarım kapıyı kırarak içeri girdi ancak artık çok geçti. Oğlumun eli kesilince onunla ilgilendik. O sırada ambulanslar geldi. İlk önce çocuğu sarkıttığını, ardından kadının çocuğu korumak için odaya kilitlediğini ve sonrasında olayın yaşandığını söylediler. Ancak o anları birebir görmediğimiz için tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz" diye konuştu.

İki gün önce araçların önünü kesmiş

Olaydan iki gün önce şüpheli F.S.'nin uyuşturucu madde kullandığı, ardından da araçların önünü keserek bazı araçlara ve evlere zarar verdiği öğrenildi. Ortaya çıkan görüntülerde, madde etkisinde olduğu değerlendirilen F.S.'nin bir aracın önünü kestiği ve uzun süre yol vermediği görüldü.

F.S. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" iddiasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.