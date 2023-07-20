İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 23’ncüsü düzenlenecek Uluslararası Kafkas Folklor Festivali, 22 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Festival, bu yıl ilk defa İnegöl dahil 5 ilçede düzenlenecek.

TÜM İLÇE HALKI DAVETLİDİR

Festivale tüm ilçe halkını davet eden İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Nedim Sevim, “Her yıl düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Kafkas Folklor Festivalimizi bu yıl 22 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı saat 20.30’da Kültürpark içindeki Amfi Tiyatroda düzenleyeceğiz. Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonuna üye kardeş dernekler, Orhangazi, İznik, Gemlik ve Gölcük ilçelerinde de 23-24-25 ve 26 Temmuz akşamına kadar devam edecektir. Yurtdışından katılacak gruplarla birlikte yapılacak gösterilerimiz halka açık ve ücretsiz olacaktır. Sanatseverleri, ilçe halkımızı ve camiamızı programımıza davet ediyoruz” dedi.