Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yücel U.(42) yönetimindeki 16 KCL 89 plakalı kamyonet, aynı yöne seyreden sürücü Muhammed Ö.(19) yönetimindeki 46 AFY 936 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.