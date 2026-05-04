Doğum izni süresinin 24 haftaya yükseltilmesinin ardından, 8 haftalık ek izin hakkından faydalanmak isteyen anneler için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

Doğum iznini tamamlamasına rağmen toplamda 24 haftalık süreyi henüz doldurmayan anneler, yeni düzenleme kapsamında ilave 8 haftalık izin kullanabilecek.

Söz konusu düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruların 10 iş günü içinde yapılması gerekiyor. Bu kapsamda başvurular, 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar alınacak.

Ek izin hakkından yararlanmak isteyen anneler, çalıştıkları kuruma ilave izin talebini içeren bir dilekçeyle başvuru yapabilecek.