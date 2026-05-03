Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bu hafta yoğun bir gündem olacak.

Genel Kurul’da, Tapu Kanunu başta olmak üzere bazı yasalarda değişiklik yapılmasını içeren teklifin görüşmelerine devam edilecek. Teklif kapsamında ekonomi ve sosyal hayata yönelik düzenlemeler de ele alınacak.

Düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinin aidat artışları üzerindeki yetkisinin sınırlandırılması hedefleniyor. Bu adımla, site sakinlerinin bilgisi ve onayı dışında yapılan yüksek artışların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca tüm gider kalemlerinin kat maliklerinin onayına sunulması planlanıyor.

Onaylanmış bir bütçe bulunmaması halinde ise aidat artışlarının yalnızca yeniden değerleme oranı kadar yapılabilmesi öngörülüyor.

Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik koruyucu hükümler de yer alıyor. Bu kapsamda depremzedelerin banka işlemleri ve icra süreçlerinde yeni mağduriyetler yaşamaması için düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Diğer yandan, küresel yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırmayı amaçlayan yeni teşvik düzenlemesinin de Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. AK Parti’nin hazırladığı 12 maddelik teklif kapsamında; ithalat, ihracat ve imalat alanında faaliyet gösteren, belirli düzeyde yabancı sermaye bulunduran şirketlere vergi avantajı sağlanması öngörülüyor. Düzenlemede ayrıca ihracat yapan şirketler için kurumlar vergisinin azaltılması ve İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan firmalara 20 yıl süreyle vergi muafiyeti verilmesi planlanıyor.

Fatih Karahan milletvekillerine sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekilleriyle bir araya gelerek sunum yapması bekleniyor. Karahan’ın sunumunda enflasyonla mücadele süreci, faiz politikalarındaki son durum ve küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarının ele alınacağı belirtiliyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını incelemek üzere kurulan komisyon da bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda çalışma takvimi ile davet edilecek uzmanların belirlenmesi planlanıyor.