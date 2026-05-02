Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Bülent Ersoy, bir e-ticaret platformuyla yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Son dönemde reklam filmiyle adından söz ettiren Ersoy’un kazancı da dikkat çekti. Patronlar Dünyası’nın haberine göre, ünlü sanatçının tek bir reklam filmi için 135 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Anlaşmanın detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte, bu rakamın Türkiye reklamcılık sektörü açısından tarihi bir rekor olduğu iddia edildi.

SERVETİ KONUŞULUYORDU

Basına yansıyan bilgilere göre Ersoy’un servetine dair şu bilgiler gündeme gelmişti:

Bankadaki nakit varlığı ve mücevher koleksiyonunun toplam değeri 60 milyon doların üzerinde,

İstanbul’un en prestijli semtlerinde 28 daire,

4 ultra lüks villa ve Bodrum, Antalya, İzmir’de yazlıkları,

Marmaris’te kendisine ait özel bir ada,

Vinç ve dozerlerden oluşan iş makinesi filosu,

Fethiye’de akaryakıt istasyonu,

30 metrelik lüks yat ve İstanbul’da özel bir sauna işletmesi bulunuyor