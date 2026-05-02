Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tülay Özer’in 79 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü belirtilen sanatçının vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

UNUTULMAZ ŞARKILARA İMZA ATMIŞTI

Aynı zamanda Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer, “Büklüm Büklüm”, “İkimiz Bir Fidanız”, “Kalbime Sana Vermiştim” ve “Niye Çattın Kaşlarını” gibi eserleri ilk seslendiren isim olarak müzik tarihine geçti.

CENAZEDE FENALAŞTI

Bugün Tülay Özer için cenaze töreni düzenlendi. Ancak büyük bir acı yaşayan Zerrin Özer, cenazede fenalaştı. Aracından inemeyen Özer’in gözyaşlarına boğulurken ünlü sanatçıya sağlık ekipleri müdahale etti.

Tülay Özer'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.