24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni 3 Haziran’da İstanbul’da başlayacak. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, şölenin düzenlenmesindeki amacın Türk coğrafyasında yaşayan çocukları, Türkiye’deki kardeşleriyle tanıştırmak, aralarında dostluk köprüleri kurulmasını sağlamak ve barış içinde daha güzel bir dünya kurmak olduğunu söyledi.

24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, 3 Haziran - 6 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Şölene Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere tüm Türk bölgelerinden yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Grupların gelişleri ve okullara yerleştirilmesinin ardından 3 Haziran günü saat 09.00’da Söğütlüçeşme’de başlayacak şölen yürüyüşü Kadıköy iskele meydanında sona erecek. 5 Haziran günü Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksinde 09.00-13.00 arası şölen gösterileri olacak. 6 Haziran Perşembe günü Fatih Belediyesi Fatih Kültür Sanat Merkezinde 15. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması yapılacak. Türk Dünyası Çocuk Şöleni, İstanbul’da düzenlenecek kültür gezileriyle sona erecek.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, şölenin düzenlenmesindeki amacın "Türk coğrafyasında yaşayan çocukları, Türkiye’deki kardeşleriyle tanıştırmak, aralarında dostluk köprüleri kurulmasını sağlamak; barış içinde daha güzel bir dünya kurmak" olduğunu söyledi.