ABD merkezli Axios'un ABD'li bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gündür gerginliği azaltmak amacıyla ABD ile İran arasında mesajlar iletiyor.

ÜÇ ÜLKEDEN ÜST DÜZEY TEMASLAR

ABD'li kaynağa göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Kaynak, "Arabuluculuk süreci devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor. Görüşmeler, savaşı sona erdirmek ve tüm çözülmemiş sorunları çözmek üzerine. Yakında cevaplar almayı umuyoruz" dedi.

Donald Trump, İran’ın enerji altyapısı ve elektrik santrallerine yönelik planlanan saldırıları 5 gün ertelediğini açıklayarak, iki ülke arasında savaşı sona erdirmeye yönelik “olumlu ve verimli” görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.