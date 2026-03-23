Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer’deki lüks rezidansında yaşanan trajik olayla hayatını kaybetti. 16. kattaki dairesinin balkonundan düşen Köse’nin ölümü, hem sanat dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Uzun süredir içine kapandığı, yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öne sürülen Köse’nin psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği iddia edildi. Ölümünden hemen önce bıraktığı belirtilen not ise soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

YAZDIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

Köse’nin “ALS hastasıyım, mecburdum. Sorumluluk tamamen bana ait” ifadelerinin yer aldığı bir not bıraktı iddia edildi. Notun sonunda yer alan “Kediye iyi bakın” cümlesi ise dikkat çekti.

"FİLMİN SONUNDA KİMSE CANLI ÇIKMIYOR"

Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti:

"Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..."