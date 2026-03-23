Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde BursaRay’da meydana gelen teknik arıza, kent içi ulaşımı aksattı. Bayram yoğunluğunun yaşandığı saatlerde ortaya çıkan sorun, seferlerde gecikmelere neden oldu. BursaRay'daki sorunun nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldığını ifade eden Bozbey, aksaklığın teknik bir arızadan mı yoksa olağan dışı bir müdahaleden mi kaynaklandığının titizlikle araştırıldığını söyledi.

BURULAŞ tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan sorunun enerji nakil hatlarında (havai hat kataner sistemi) oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunduğu, hat ve araçlar üzerinde gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca arızanın dikkat çeken yönüne de değinilerek, enerji hatlarının dış etkilere açık olduğu ve olayda dış kaynaklı bir müdahalenin bulunup bulunmadığının da incelendiği ifade edildi.