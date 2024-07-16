Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin olayın şüphelisi ve kavgaya karışan 3 kişi emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kavga, Başpınar Mahallesi’nde 13 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Efe (24), B.K.G. (24), C.C.D. (22) ve Okan Ç. (22) isimli dört arkadaş ile R.A. (40) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga esnasında R.A. tarafından göğsünden bıçaklanan Yunus Efe kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Efe, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Efe’yi bıçaklayan R.A. ile olaya karışan B.K.G., C.C.D. ve Okan Ç. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.