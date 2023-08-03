Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 244 yüksek lisans ve doktora programına başvurular, 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Sadece akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Son başvuru tarihi 1 Eylül 2023

Adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 244 yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırmak için 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapacak adayların, aday.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no’lu telefondan detaylı bilgi alması mümkün.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yakın Doğu Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı 244 yüksek lisans ve doktora programı için başvuru ve kabul sürecinin 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam ettiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Akademik ve profesyonel hayatta, yüksek lisans ve doktora derecelerinin önemli bir gereklilik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Akademik ve profesyonel hayatın en önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, aynı zamanda kendisini geliştirmek isteyen adaylar için de önemli bir imkan oluşturuyor” ifadesini kullandı.