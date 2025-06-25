Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni değerlendirmek için Sakarya’da düzenlenen çalıştay, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla eğitimde yeni bir vizyonu şekillendiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Öğretmenevi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında hayata geçirilen modelin sahadaki yansımalarını ele almak için geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirildi. Çalıştay, modelin uygulama süreçlerini değerlendirmek, iyileştirme önerileri geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla düzenlendi.

Çalıştaya, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden öğretmenler, okul yöneticileri, rehber öğretmenler, formatörler, öğrenciler, veliler ve eğitim paydaşları katıldı. 8 farklı masa grubunda bir araya gelen katılımcılar, modelin uygulama süreçlerini tartıştı. Açılışa Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Ünal, ilçe millî eğitim müdürleri ve il yöneticileri de katıldı.

MODELİN FELSEFESİ VE UYGULAMALARI

İl Millî Eğitim Müdürü Bakırtaş, açılış konuşmasında modelin öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimini güçlendirdiğini vurgulayarak, Sakarya’daki uygulama süreçlerinin eğitimin kalitesini artırdığını belirtti. Prof. Dr. Emre Ünal ise sunumunda, modelin beceri temelli, kültürel değerlerle uyumlu ve bireysel farklılıklara duyarlı yapısını anlattı.

Katılımcılar, modelin güçlü yönlerini, uygulama zorluklarını ve öğrenciler üzerindeki akademik, sosyal, duygusal etkilerini açık uçlu sorularla değerlendirdi. Amaçlar, içerik, ölçme-değerlendirme ve kazanım izleme gibi boyutlar tartışılırken, önceki öğretim yaklaşımlarından farklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Üç oturumda gerçekleştirilen fikir alışverişi, grupların sunumlarıyla sonuçlanacak.

Çalıştay, sahadan gelen verilerle modelin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Elde edilen çıktılar, bir rapor haline getirilerek Millî Eğitim Bakanlığı’na sunulacak.