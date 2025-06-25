Bu sene okulun 11 alanından 410 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

I M G 20250625 W A0070

Tören İnegöl kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başsavcı Veli Ecir, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, akademisyenler, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile öğrenciler ile velileri katıldı.

I M G 20250625 W A0071

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşma yapan Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, gençlere başarılar diledi.

I M G 20250625 W A0067

Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencileri kutlayarak, yeni hayatlarında başarılar diledi.

I M G 20250625 W A0068

Kaymakam Eren Arslan da, öğrencileri tebrik ederek, iş hayatlarında başarılar diledi.

Derece alan başarılı öğrencilere plaketleri verildi.

Öğrenciler programın sonunda kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.

Muhabir: Şerife öz