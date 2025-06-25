Bu sene okulun 11 alanından 410 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Tören İnegöl kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başsavcı Veli Ecir, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, akademisyenler, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile öğrenciler ile velileri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşma yapan Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, gençlere başarılar diledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencileri kutlayarak, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Eren Arslan da, öğrencileri tebrik ederek, iş hayatlarında başarılar diledi.

Derece alan başarılı öğrencilere plaketleri verildi.

Öğrenciler programın sonunda kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.