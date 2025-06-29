TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Kafkasspor'da yönetim teknik direktör Hasan Uğur Kardal ile sözleşme yeniledi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeniden anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"2025 - 2026 Futbol sezonu için Teknik Direktörümüz Hasan Uğur Kardal ile yeniden anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmanın iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüz Hasan Uğur Kardal'a başarılar diliyoruz."