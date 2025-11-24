Açıklanan bilançoya göre yılın ilk on ayında yaklaşık 470 bin firma ve 31,6 milyon ürün denetlendi. Bu denetimler sonucunda 2 milyar 383 milyon 710 bin lira idari para cezası uygulandı. Ocak–Ekim döneminde yapılan kontrollerde 470 bin 37 firma incelendi; ürün güvenliği ve piyasa gözetimi kapsamında 31 milyon 636 bin ürün denetlendi. Uygunsuzluk tespit edilen firmalara toplam 2,3 milyar liranın üzerinde ceza kesildi.

Açıklamada, haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğünün özellikle 2025 yılının Ekim ayında sahada etkin şekilde denetim yaptığı belirtildi. Sadece Ekim ayında 7.467 firma denetlenmiş, aykırı davranışlarda bulunanlara 162,6 milyon liralık ceza uygulanmış durumda. Böylece 2025’in ilk on ayında bu kapsamda kesilen cezaların toplamı 936 milyon lirayı aşmış oldu.

Bakanlığın alt birimleri tarafından otomotiv, emlak, kuyum, perakende, ödeme süreleri, abonelik işlemleri ve ticari elektronik ileti gibi pek çok alanda yürütülen denetimlerde de 101.723 firma kontrol edildi ve tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 936 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı.

Haksız ticari uygulamalar için kesilen cezalar 290 milyon 172 bin lira, fahiş fiyat denetimlerinden doğan cezalar 295 milyon 882 bin lira, kuyum sektöründeki uygunsuzluklar için 19 milyon 38 bin lira, emlak sektöründeki ihlaller için 85 milyon 873 bin lira, otomotiv sektöründeki aykırılıklar için ise 193 milyon 890 bin lira oldu. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine yönelik denetimlerde ise firmalara 48 milyon 690 bin lira ceza kesildi.