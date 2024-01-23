Tüm bunların yanı sıra Erzurum, bulunduğu coğrafi bölgesi ve çeşitli gelenekleri ile de, bir çok kişinin odak noktası halini almış durumdadır. Yüz ölçümü bakımından 25.000 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan Erzurum ilimiz, çeşitli ve alternatifli iş imkanları ile, tüm insanları büyülemeyi başarmaktadır.

Çeşitli kebaplarıyla ve lezzetleri ile de, insanları büyülemeyi başaran Erzurum ilimiz, nüfus yoğunluğu bakımından, çok az bir nüfus yoğunluğuna sahiptir.

Erzurum Merkez Plaka Harf Grupları:

25 AC 001 – 25 AZ 99925 C 0001 – 25 D 100025 D 0001 – 25 D 999925 DA 001 – 25 DL 99925 DR 001 – 25 DS 99925 DV 001 – 25 DZ 99925 EE 001 – 25 EN 99925 ER 001 – 25 EZ 99925 FC 001 – 25 FD 99925 FF 001 – 25 FL 99925 M 0001 – 25 M 999925 T 0001 – 25 T 9999

Aşkale Plaka Grupları:

25 C 1001 – 25 C 150025 D 9000 – 25 D 919925 DT 001 – 25 DT 99925 FA 001 – 25 FA 99925 RA 001 – 25 RA 99925 RC 001 – 25 RC 99925 RD 001 – 25 RF 99925 RH 001 – 25 RH 99925 RK 001 – 25 RL 99925 RN 001 – 25 RN 99925 RP 001 – 25 RZ 999

Oltu Plaka Grupları:

25 C 2000 – 25 C 250025 D 9500 – 25 D 969925 DN 001 – 25 DN 99925 DU 001 – 25 DU 99925 EA 001 – 25 EA 99925 EP 001 – 25 EP 99925 FE 001 – 25 FE 99925 NA 001 – 25 NZ 99925 T 5000 – 25 T 5500

Hınıs Plaka Grupları:

25 D 9700 – 25 D 989925 DP 001 – 25 DP 99925 KA 001 – 25 KZ 99925 T 5501 – 25 T 5535

İspir Plaka Grupları:

25 D 9900 – 25 D 999925 EC 001 – 25 ED 999

Horasan Plaka Grupları:

25 D 9300 – 25 D 949925 HA 001 – 25 HZ 99925 T 6000 – 25 T 6250

Pasinler Plaka Grupları:

25 D 9200 – 25 D 929925 PA 001 – 25 PA 99925 T 6250 – 25 T 6500