Edinilen bilgiye göre, Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak üzerinde bulunan müstakil tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet D.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.