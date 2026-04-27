Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6.764,67 liradan alınırken 6.845,76 liradan satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6.184,23 lira, satış fiyatı ise 6.463,44 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altında alış 3.716,91 lira, satış ise 4.936,04 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 11.108,00 liradan alınırken 11.218,00 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11.081,00 lira, satış fiyatı ise 11.163,00 lira olarak açıklandı.

Yarım altın 22.196,00 liradan alınırken 22.395,00 liradan satılıyor. Tam altın ise 44.255,00 lira alış ve 44.653,00 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.