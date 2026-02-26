Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen soğuk hava etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde başlayan yağış, herkese sürpriz yaşattı. 8.kilometreden itibaren Uludağ'a gidecek araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor.

Son günlerde hissedilen bahar havası, yerini yeniden kış şartlarına bıraktı. Şubat ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından "Ramazan bereketi" olarak yorumlandı. Sabah erken saatlerde işe ve okula gitmek için yola çıkan Bursalılar, güne bembeyaz karla "merhaba" dedi.



Yağışla birlikte ana arterler ve bağlantı yollarında trafik yer yer yavaşladı. Kayganlaşan zemin nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı sahada önlem aldı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdüreceğini belirtti. Bursa'da kış havasının bir süre daha etkili olacağı ifade edilirken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Vatandaşlar, kar yağışının güzel olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Uludağ yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Jandarma 8.kilometreden itibaren zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine gizin vermiyor. Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için çalışıyor.

Uludağ'da dün 168 santimetre olarak ölçülen kar yağışının 2 metreye yaklaşması bekleniyor.

Bursa'daki barajlarda da ortalama doluluk oranı dünkü kayıtlara göre yüzde 63,66 olarak ölçüldü.