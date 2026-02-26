Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek'in getirilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan görev değişikliği ve atama kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, mevcut Başsavcı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Bugün Beykoz Adliyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Necattin Öztürk yeni görevine resmen başladı. Görev değişimi kapsamında Başsavcı Harun Bulut da yeni görev yeri olan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.