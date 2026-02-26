Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında Balkanlar'daki soydaşlarımızı gönül sofralarında bir araya getiriyor. İlk iftar sofrası Bulgaristan Kırcaali'de kuruldu. Onlarca soydaşımız kurulan gönül sofrasında bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı Ramazan'da Balkanlardaki soydaşlarını unutmadı. Sınırımızın kilometrelerce ötesinde soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan'da kurulacak gönül sofralarının ilk adresi Kırcaali oldu. Kırcaali'de kurulan gönül sofralarında yüzlerce kişi Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştı.

İftar programına Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Kırcaali Müftüsü Basri Eminefendi, Filibe Başkonsolos Muavini Murat Polat, Sultangazi Belediyesi Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Muhammer Varol ile çok sayıda soydaşımız katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte alandaki onlarca soydaş birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı; '10-15 sene öncesine kadar böyle bir şey yaşayacağımızı düşünemezdik. Şimdi Ramazan'ın bereketini kilometrelerce uzaktan kurulan gönül sofrasıyla kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'a gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz' diye konuştu.

Aynı gönül farklı coğrafya

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Aile sıcaklığında bir Ramazan sloganından yola çıkarak farklı coğrafyada yaşayan kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Geçen yıl iftar soflarımızı Balkanlara taşımıştık. Bu yıl da kardeşlerimizin yanında olalım, onlarla beraber iftar yapalım istedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan'ın bereketini paylaşalım dedik. Aynı sofrada, aynı gönülde nice güzel Ramazanlara' dedi.