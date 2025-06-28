Altın piyasalarında haftanın son işlem gününde hafif bir düşüş gözlemleniyor. Sabah saat 09:00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 4186,62 TL, satış fiyatı ise 4245,08 TL olarak kaydedildi. Gram altında %0,07 oranında, yani 3,18 TL’lik bir düşüş yaşandı.

Diğer altın türlerinde de benzer şekilde küçük düşüşler dikkat çekiyor.

22 ayar altının satış fiyatı 4035,76 TL’ye gerilerken,

14 ayar altın 3251,05 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın 6925 TL satış fiyatıyla %0,07 oranında (5 TL) değer kaybetti.

Yarım altın 13.850 TL, tam altın ise 27.573 TL’den satılırken, her ikisinde de %0,07’lik düşüş yaşandı.

Has altın 4232,38 TL’den işlem görürken, ata altının satış fiyatı 28.292 TL’ye düştü. Ata altında %0,08 oranında, yani 22 TL’lik bir değer kaybı dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarındaki bu küçük dalgalanmanın, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak hafta sonuna doğru daha net bir yön kazanması bekleniyor.