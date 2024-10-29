Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ilk olarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun bayram tebriklerini kabulü ile başladı.

Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar etkinliklerin yapılacağı Bozüyük Spor Salonu Çim Sahası’na geçti. Çim sahada düzenlenen törene protokol üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tören ilk olarak Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamaları ile başladı.

"İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşku ile idrak etmekte, en samimi duygularla kutlamaktadır"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam eden programda Atatürk’ün sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, "29 Ekim 1923’ten bu güne Cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşku ile idrak etmekte, en samimi duygularla kutlamaktadır” dedi.

Program kutlama mesajlarının ve şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, koro dinletisi, spor gösterileri ve drama gösterisi ile devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle resim, şiir, kompozisyon ve Cumhuriyet Kupası turnuvalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Çim sahadaki program Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando ekibi eşliğinde tören gruplarının geçit töreni ile sona erdi.

Bozüyük’te kutlamaları kapsamında bu akşam saat 18:00’de Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı önünden başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı tören alanında sona erecek olan ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek..