Evcimen bir hisse kapılmış olsanız bile, bulunduğunuz dönem evi köşe bucak süpürme zamanı değil. Buna, “yuva yapma dürtüsü” denir ki aşağı yukarı her kadında mevcuttur. Bunun yerine kitap okuyun, bitki çayı için veya dinlendirici müzikler dinleyin. Daha sonra da yatağınıza geri dönün ve biraz dinlenmeye çalışın!

28 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğinizin 28. Haftasında artık bebeğiniz neredeyse bir patlıcan büyüklüğüne ulaşmıştır. Bebeğiniz artık baştan ayağa 37,5 cm uzunluğunda ve yaklaşık 1 kg ağırlığındadır.

28 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

28 haftalık gebelik sırasında sizin hesabınıza göre 7 aylık gebe olmanıza rağmen, doktorların hesabına göre henüz altı aylık hamilesiniz. Bu hafta itibari ile hem yedinci ayınıza hem de üçüncü trimesterinize giriş yapmış bulunuyorsunuz. Bu kadar uzun bir sürenin ne kadar hızlı geçtiğine inanabiliyor musun?

28 Haftalık Gebelik Belirtileri

28 haftadır sürekli büyümekte olan fetüsünüzün vücudunuzu her geçen gün biraz daha fazla sıkıştırdığını fark ediyorsunuzdur. Vücudunuz sürekli gelişerek ve değişerek kendini ailenizin yeni üyesinin doğumuna hazırlamaya çalışıyor. Bu da, hamilelik sürecinizde doğal olarak vücudunuzda yeni belirtilere sebep oluyor. Ancak önceki fark ettiğiniz ve şu anda belirmeye başlayan semptomların hepsi aslında gebelik oyununun bir parçasıdır. 28 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Uyku problemi: Doğum tarihi yaklaştıkça, kaliteli ve kesintisiz bir uyku uyumakta daha fazla sorun yaşayacaksınız. Bu demek oluyor ki büyük buluşmaya kadar bir süre daha uykuya hasret kalacaksınız. Uykuya kolay dalamamanızın ve sık sık uykudan kalkmanızın sebebi hormonlar veya hassas sinir sisteminiz olabilir.

Nefes darlığı: Bebek ciğerlerinizi ve diyaframınızı alttan sıkıştırmaya devam ettikçe nefes almakta zorlanacaksınız. Ne yazık ki bundan kurtuluşunuz yok! Ancak kendinizi çok fazla zorlamamak için kendinizi rahatlatın ve sakin olmaya gayret edin.

Ağrı ve sızılar: Üçüncü trimester hormonlarınızda yaşadığınız dalgalanmalardan ötürü sizin için çok rahatsız edici olabilir çünkü gebelik vücudunuzun tamamında gerçekleşiyor. Siz bir de bu durumu özellikle 28 haftalık ikizlere hamile olan annelere sorun bakalım! Vücudunuzdaki tüm bu ağrı ve sızıların üstesinden gelmek için yoga veya esneme hareketleri yapmaya, yüzmeye, yürüyüş yapmaya ya da doğum öncesi masajı yaptırmaya ne dersiniz? Eğer çok fazla ayakta durmak zorunda kalıyorsanız doğum destek kemeri takmayı deneyebilirsiniz. Bu kemerin vücudunuzda biraz rüküş durduğunu elbette biliyoruz, ama sizi rahatsız eden baskının hafiflemesine yardımı olabilir.

Braxton Hicks kasılmaları (yalancı doğum sancıları): Bu kasılmalar vücudunuz doğum için hazırlanırken daha güçlü, daha belirgin ve daha sık başınıza gelmeye başlayabilir. Bu noktada kesinlikle gözünüz açık olsun ve kasılmaların ne sıklıkla olduğuna dikkat edin. Düzenli olup birbiri ardına meydana gelmeye devam ediyorlarsa ve pozisyon değiştirdiğinizde geçmiyorlarsa, erken doğum riski altında olabilirsiniz. Böyle bir durumda en kısa sürede kadın doğum uzmanınızı aramalısınız!

Göğüslerden gelen sızıntılar: Göğüsleriniz uzun zamandır kolostrum adı verilen ve doğduktan sonra bebeğin ilk yemeği olan sarımsı maddeyi üretiyor olabilir. Ancak bazen bu madde bebeğiniz doğmadan göğüslerinizden sızmaya başlayabilir.

28 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

28 haftalık gebelik sürecinde kadın doğum uzmanınız hamile karnınızı muhtemelen doğum öncesi randevunuzda yakından izleyecektir. Bu haftada, kasık kemiğinizden uterusunuzun (rahim) tepesine kadar olan mesafeyi temsil eden fundus (fundal) yüksekliği ölçülür. Bu yükseklik yaklaşık olarak 26 ila 30 santimetre arasında olmalıdır. Ölçüm sonucunun normal aralıkta olması, bebeğin büyümesinin istenilen düzeyde olduğunu ve bebeğin doğru konumda olduğunu temin etmektedir. Çünkü bu durum, doğum sırasında bebeğin yan pozisyonda veya ayakları önde bir şekilde gelmesi ihtimalini ortaya çıkaracaktır. Diğer taraftan ikizlere 28 haftalık hamile olan kadınlar için, fundal yükseklik genellikle ölçülmez. Bunun nedeni, doktorların ikiz gebelikler için ortalama bir tahmin aralığı ortaya koymalarının zor olmasıdır.

28 haftalık gebelik sırasında tekme saymaya başlamanız tavsiye edilmektedir. Bu yüzden siz de bebeğin ne sıklıkta hareket ettiği ve hareketlerinin günden güne tutarlı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak için karnınızdan gelen patırtıları saymaya başlayacaksınız. Peki, bu sayma işlemi rastgele mi olmalı, yoksa belli bir yol mu izlenmeli? İşte size bu işlemin nasıl olması gerektiğine dair bir kılavuz sunuyoruz. Günün belirli bir saatini seçin ve bir zamanlayıcı ayarlayın. 10 cenin hareketinin ne kadar sürdüğünü not etmeye çalışın. Ancak bu sürenin iki saatten az olması sizin yararınıza olacaktır. Ertesi gün yaklaşık aynı saatte aynı şeyi tekrarlamaya çalışın. Her gün saatleri kaydedin. Bu şekilde bebeğiniz için ortalama bir aralık bulmaya başlayacaksınız. Elde ettiğiniz sonuçlar bebeğinizin iyi olup olmadığına dair size bir güvence ve gönül rahatlığı sağlayacaktır. Bu ölçümler sırasında tutarsız bir durum olduğunu fark ederseniz mutlaka doktorunuza bildirin.

28 Haftalık Gebelik Görüntüsü

28 haftalık hamilelik sürecinde karnınızın içindeki bebeğiniz gün geçtikçe daha fazla yağ geliştirmeye başlıyor. Bu nedenle ilk etapta biraz kırışık olan cildi daha pürüzsüz bir kıvama dönüşmeye başlar. Yüzünüzü güldürecek yeni bir haber daha var: bebeğiniz artık nefes alıp vermek egzersizlerine başladı. 28 haftalık fetüsünüzün şu anda var olan ciğerleri, eğer şimdi doğacak olsa muhtemelen hayatta tutunacak kadar olgunlaşmış durumdadır.

Bebeğiniz, hamileliğin 28. haftasından sonra artık daha hızlı büyüyecek ve daha akıllı hâle gelecek. Ancak bebeğinizin sizinle tanışmaya hazır olmadan önce birkaç bitirici dokunuşa daha ihtiyacı olacağı muhakkak.

28 haftalık hamileyseniz, kadın doğum uzmanınızı ayda iki kez görmeye başlayacaksınız. Eğer gebeliğinizde beklenmeyen olumsuz bir durum söz konusu değil ise, 28 haftalık iken ultrason almayı düşünmeyin. Muhtemelen 28 haftalık hamile karnında neler olduğuna daha yakından bakmak hoşuna gidecektir. Ancak doktorun sizi fazladan izlemesi için önemli bir neden olmadığı sürece, hamileliğiniz boyunca birkaç ultrasondan daha fazlası sizin ve bebeğinizin sağlığı için bir tehdit oluşturabilir. Bu yüzden size düşen sabırlı olmaya çalışmaktır. Zaten herhangi bir aksilik olmadığı takdirde pek yakında bebeğiniz burada olacak ve ona istediğiniz kadar bakabileceksiniz.

Gebeliğin 28. Haftasında Yapılacaklar

28 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Fetal (karnınızın içinden) vuruşların sayıma başlayın.

Büyük buluşmanız (doğum) için ağrı kesici ilaçlarınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın.

30 haftalık doğum öncesi ziyaretinizi planlayın.