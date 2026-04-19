Londra merkezli burger zinciri MEATliquor, yükselen enerji, kira ve hammadde maliyetlerinin etkisiyle mali darboğaza girerek kayyum sürecine geçti. Bir dönem “kült marka” olarak anılan şirket, faaliyetlerini daraltma kararı aldı.

Şirket, geçtiğimiz ay Londra’daki 8 şubesinden 5’ini kapattı. Son durum itibarıyla markanın yalnızca 3 noktada hizmet verdiği, bazı şubelerin tamamen kapatıldığı ve kalanların ise sınırlı kapasiteyle faaliyetini sürdürdüğü bildirildi.

Kuruculardan Scott Collins, artan maliyetlerin sektörü zorladığını belirterek, “KDV, kira, et ve enerji giderlerine jeopolitik gelişmeler ile grevler de eklendi. Benzer sorunları yaşayan çok sayıda işletme var” dedi.

2009 yılında sokak lezzeti konseptiyle yola çıkan MEATliquor, hızlı bir büyüme yakalayarak uluslararası ölçekte tanınan bir markaya dönüştü ve zirve döneminde 13 şubeye ulaştı. Ancak gelinen noktada şirketin belirgin bir küçülme sürecine girdiği görülüyor.