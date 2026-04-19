Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerinin düşürülmesini içeren planın şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

BDDK’nın daha önceki çalışmasına göre, dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartlarının azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılması öngörülüyordu.

Söz konusu düzenleme kapsamında, tüketicilerin farklı bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olanlar için limitlerin yüzde 50 ile yüzde 80 arasında düşürülmesi planlanmıştı.

Limit indirimi sürecinde bankaların, müşterilerin son 12 ay içerisindeki en yüksek kullanım oranlarını esas alması hedeflenirken, ayrıca 1 Ocak 2027’ye kadar kredi kartı limitlerinin bireylerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyordu.

Bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin sona ermesine kısa bir süre kala düzenlemenin askıya alındığı yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Bankacılık kaynakları ise geri bildirim sürecinin devam ettiğini ve mevcut durumda uygulamanın hayata geçirilmediğini belirtiyor.

Düzenlemenin askıya alınmasıyla birlikte kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı, mevcut sistemin aynen devam edeceği netleşti. 16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan ancak 3 ay ertelenen uygulamanın hayata geçirilmeyeceği ifade ediliyor.

Bu çerçevede bankalar, kredi kartı limitlerinde mevcut uygulamayı sürdürmeye devam edecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kararın ardından bankalara ek süre tanımıştı. Süre uzatımı öncesinde 15 Şubat’a kadar takvim belirleyen kurum, özellikle eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiğini vurgulamış; bu kalemler dışındaki kredi kartı limitlerinin ise yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

BDDK’nın bankalara gönderdiği son yazıda ise kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi için müşterilerle temasa geçilmesi istendi. Yazıda, “Mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılması gerektiği” ifade edildi.

Ayrıca düzenlemenin sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankalardan en geç 3 ay içerisinde gerekli sistemsel altyapıyı kurmaları ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz şekilde tamamlamaları talep edildi.

LİMİT HESAPLAMASINDA TÜM KARTLAR ESAS ALINACAKTI

BDDK’nın ocak ayı sonunda aldığı kararlara göre, limit azaltımı yapılırken bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacaktı. Limit belirlenmesinde ise 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamalarının dikkate alınması planlanıyordu.