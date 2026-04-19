Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yerli bilim insanlarının katkısıyla sağlık alanında önemli bir eşiğin aşıldığını belirtti.

Memişoğlu, Türkiye’nin kendi laboratuvarlarında geliştirilen çalışmalarla sağlıkta tam bağımsızlık yolunda ilerlediğini vurgulayarak, özellikle kanser tedavisinde kullanılan ileri yöntemlere dikkat çekti. Açıklamada, hastaların bağışıklık hücrelerinin genetik olarak yeniden programlanmasına dayanan CAR-T hücre tedavisinin artık Türkiye’de de uygulanabildiği ifade edildi.

Söz konusu yöntemin dünyada yalnızca sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebildiğini belirten Bakan Memişoğlu, bu gelişmenin kanserle mücadelede daha hedefe yönelik ve akıllı tedavi imkanı sunduğunu kaydetti.