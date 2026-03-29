Sabah saatleri itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.611,10 TL, satış fiyatı ise 6.726,58 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altın alışta 6.044,33 TL’den alınırken, satışta 6.338,45 TL’ye kadar yükseliyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3.630,82 TL, satış fiyatı 4.850,52 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.963 TL’den alınırken 12.053 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10.631 TL, satış fiyatı ise 11.718 TL seviyesinde. Yarım altın alışta 21.594 TL, satışta 23.101 TL’den işlem görüyor.

Tam altın ise 43.188 TL alış ve 44.864 TL satış fiyatıyla yerini alıyor.