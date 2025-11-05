MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’ndaki açıklamalarına tepki göstererek sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Büyükataman, Dervişoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni “iftiralarla hedef aldığını” belirterek, “Emperyalizmin çürük zincir halkası olan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında devletimize iftira atmış, terörle pazarlık yapıldığı yönünde asılsız iddialarda bulunmuştur. Ayrıca ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizi karalamaya kalkışmış ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik saygısız ifadeler kullanmıştır. Dervişoğlu şunu bilmelidir ki, Türk Devleti hiçbir zaman terör örgütleriyle pazarlık yapmamıştır ve asla yapmayacaktır.” dedi.

"DEVLET TERÖRİSTLE PAZARLIK YAPMAZ"

Büyükataman, Dervişoğlu'nun "siyasi menfaat uğruna devletin itibarını hedef aldığını" savunarak, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının "şeffaf şekilde yürütüldüğünü" vurguladı.

"Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen, siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye, Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya çalışmaktadır. TBMM'de kurulan komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür."

MHP'li Büyükataman, İYİ Parti'nin "geçmişte terör örgütlerine taviz veren çevrelerle aynı çizgide olduğunu" öne sürerek, "Üç beş koltuk fazla kapmak için Türkiye düşmanlarına teslimiyetçi bir anlayışla yanaştılar" ifadelerini kullandı. Büyükataman, "Müsavat Efendi'nin iftiralarının millet nazarında hiçbir itibarı yoktur. İP, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir. Müsavat Dervişoğlu, emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür." dedi.