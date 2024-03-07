İstanbul'da gerçekleşecek olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum arasında yayımlanan son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan bu kıyasıya yarış, seçimin son gününe kadar belirsizliğini koruyacak gibi görünüyor.

Metropoll'ün 21-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5 oy alarak önde görünüyor. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy oranıyla takip ediyor. Ancak, seçimin belirleyici faktörlerinden biri olan kararsız seçmen oranı yüzde 20.1 olarak tespit edildi, bu da sonuçları etkileyebilecek önemli bir unsuru işaret ediyor.

Aynı ankete göre, DEM Parti adayları Meral Danış Bektaş ile Murat Çepni yüzde 6,1 oy alırken, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy oranı yüzde 3.1. YRP adayı Mehmet Altınöz yüzde 2.3 oy alırken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun oy oranı yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

ASAL tarafından 23-27 Şubat tarihlerinde yapılan ankete göre ise, İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 41,9 iken, Kurum'un oy oranı yüzde 40,8 olarak belirlendi. DEM Parti ORC anketinde ise yüzde 7'yi aşarak dikkat çekiyor.

Seçim sonuçlarına etki edebilecek diğer faktörler arasında ise DEM, İYİ Parti, YRP ve Zafer Partisi'nin adaylarının alacağı oylar bulunuyor.