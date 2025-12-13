İstanbul’da düzenlenen "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"nda açıklamalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İslam dünyamızda maneviyatımızı dahi tehdit eden bir olgu var. Filistin, bizim için bir pusuladır. Bizim için İslam dünyasının ana amacıdır. İsrail’in saldırganlığını püskürtmek ve yayılmacılık sorununu ele almak anlamında cesur adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul’da bir otelde düzenlenen "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"na katıldı.

Konferansta konuşan Bakan Fidan, "Denge güçleri değişiyor. Krizlerin üst üste bindiği ve birbirini güçlendirdiği bir dönemdeyiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmaların devam ettiği ve küresel stratejik rekabetin geniş yelpazeli etki alanlarının olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Bakan Hakan Fidan, "İslam dünyasının bölgesel ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra ortak vizyonlar açısından güvenlik savunması ve kolektif çaba ortaya koyması gerekiyor. İslam dünyamızda maneviyatımızı dahi tehdit eden bir olgu var. Filistin, bizim için bir pusuladır. Bizim için İslam dünyasının ana amacıdır. İsrail’in saldırganlığını püskürtmek ve yayılmacılık sorununu ele almak anlamında cesur adımlar atmamız gerekiyor. Bu ilişkileri koordine etmemiz zayıflıktan esnekliğe dönüştürmemiz gerekiyor. Uzun vadeli bir stratejiye sahip olmamız gerekiyor. İslam dünyası, bu gibi dönüşüme ihtiyaç duyuyor ama bundan daha önemlisi birliğe ihtiyaç duyuyor. Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bu işbirliğinin devamlılığı konusunda çabalar ortaya koyuyor ve çokça çalışıyor. Bu şekilde Milli Güvenlik teminat altına alınıyor. Ortak sorumluluğun bilincinde çalışıyor. Bizim uluslararası etkinlikler açısından bir eksikliğimiz yok. Bizim cesaret ve sahiplenme konusunda eksikliğimiz var. Dış politika basit bir gerçek tarafından yönlendirilebilir. Bu yüzden bölgesel sahiplenmeye inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail’in Filistin ve Suriye’ye saldırılarının bölgenin istikrarını sarsan etkilere yol açtığını belirten Bakan Fidan, "Bu kriz karşısında uluslararası toplumu birleşik bir cephe olarak hareket ettirmeye çağırdık. Aynı zamanda İslam dünyasıyla iletişim halinde olduk ki İslam dünyası, tek bir sesle çağrıda bulunsun" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda düzenlenen Gazze konulu toplantıya da değinen Bakan Fidan, "Biz, sadece öfkeli hitaplarla yetinmek istemedik. Biz, aynı zamanda barış planının tüm taraflarca kabul edilmesini istedik. Dolayısıyla Şarm El Şeyh Barış Zirvesi’ni düzenledik. Ateşkesin gerçekleşmesi için Türkiye, çok aktif bir rol aldı, Katar, Mısır ve ABD’nin ortaklığıyla. Ateşkes, bir barış değil çünkü barış adalet gerektirir ve adalet için egemen, özgür ve yaşanılabilir bir Filistin devletinin olması gerekir" diye konuştu.

Suriye halkının yanında durduklarını ifade eden Bakan Fidan, "Yaşanan son olaylardan sonra biz, Suriye halkının yanında durduk ve onların özgürlük özlemine ortak olduk. Geçen sene 8 Aralık’ta Suriyeli kardeşlerimiz, yeni bir döneme yeni bir kapı açtılar. Terörden, işgalden arınmış istikrarlı bir birleşik Suriye’nin kurulması adına ABD yönetimiyle, oradaki yerel yönetimle ve uluslararası taraflarla işbirliği kurduk" dedi.