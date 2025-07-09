Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonun özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik olduğunu belirtti. "Torbacı" olarak tabir edilen bu şahısların, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonun hazırlık sürecinin 3 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, bu süre boyunca Tekirdağ genelinde kapsamlı saha çalışmaları ve analizler yapıldığını ifade etti. Şüpheliler teknik ve fiziki takip altına alındı; işlenen suçlar titizlikle delillendirildi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da gerçekleştirilen operasyonlara: 13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 7 Komando Timi, 2 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği, 320 Jandarma personeli katıldı.

Operasyonlar, Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri iş birliğiyle yürütüldü.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin süreceğinin altını çizerek, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.